Bakırköy'de kafede kumar oynatan 6 kişi tutuklandı
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Bakırköy'de kafede kumar oynatan 6 kişi tutuklandı

Bakırköy'de kafe olarak işletilen bir mekanda kumar oynatan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de kafede kumar oynatan 6 kişi tutuklandı
20.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:49

Bakırköy'de kafe olarak işletilen bir mekanda kumar oynatan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilköy'de bir kafe olarak işletilen bir mekanda kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Gelen ihbar üzerine ekipler kafeye gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında çok sayıda kumar malzemesiyle gizli bölmede saklanmış rulet masası ele geçirildi. Kafenin birinci ve ikinci katında bulunan 20 kişiye para cezası kesildi. Kafeyi işleten 6 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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