Bakırköy'de kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı - Haberler
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Bakırköy'de kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

Bakırköy'de kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

Bakırköy'de tekel bayilerine yönelik kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi.

BAKIRKÖY, İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de tekel bayilerine yönelik kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Topkapı Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tekel bayilerini denetledi.

Bayilerdeki resmi evrakı inceleyen ekipler, içkiler üzerinde kaçak veya sahte olduğuna yönelik bandrol kontrolü yaptı.

Uygulama yapıldığına dair tutanak tutan ekiplerin denetimlerinin gün boyu süreceği öğrenildi.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

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