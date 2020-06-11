BAKIRKÖY'DE JANDARMADAN SAHTE BELGE OPERASYONU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAKIRKÖY'DE JANDARMADAN SAHTE BELGE OPERASYONU

Bakırköy'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve yurt dışına gitmek isteyen suçlulara sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

BAKIRKÖY'DE JANDARMADAN SAHTE BELGE OPERASYONU
11.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:08
Bakırköy'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve yurt dışına gitmek isteyen suçlulara sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 250 adet basıma hazır halde yeni tip çipli kimlik kartı, 4 bin adet basılmaya hazır pasaport belgesi ve sahte kimlik basımında kullanılan çok sayıda makine ele geçirilirken, uzun süredir aranan Y.D. de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy'de çeşitli suçlardan arananlara sahte kimlik, arandığı için yurt dışına kaçmak isteyenlere de sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 1 ay süren çalışmaların ardından uzun süredir hakkında arama kararı bulunan Y.D.'nin kendisine ait iş yerine 'Personel Kimlik Kartı Basılır' tabelasını koyarak legal görünüm verdiğini ve akşam saatlerinde sahte kimlik bastığını tespit etti. Belirlenen adrese gece saatlerinde yapılan operasyonda, şüpheli Y.D. suçüstü yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda 250 adet basıma hazır halde yeni tip çipli kimlik kartı, 4 bin adet basılmaya hazır pasaport belgesi, 5 adet yeni tip çipli kimlik kartı, 4 adet yeni tip sürücü belgesi, 1 adet kimlik kartı basma makinesi, 1 adet kart basma kalıbı, 1 adet T.C. hologram basma makinesi, 1 adet pasaport basma makinesi, 1 adet selefon makinesi, 1 adet kimlik pres makinesi, 1 adet kimlik kaplama makinesi, 1 adet fotoğraf kesme makinesi, 1 adet UV ışık kontrol cihazı ve sahte kimlik ile sürücü belgesi basımında kullanılan bilgisayar düzeneği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Koca Berat Albayrak Nimetullah Erdoğmuş
Magazin İrem Derici Mariah Carey Rafet El Roman Şahan Gökbakar
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: BAKIRKÖY'DE JANDARMADAN SAHTE BELGE OPERASYONU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:08:39. #1.14#
title