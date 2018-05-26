Bakırköy'de İnşaatta Asansör Düştü: 4 Yaralı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Bakırköy'de bir inşaatta asansörün düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

İncirli Caddesi'ndeki 7 katlı inşaatta çalışma yapan işçilerin bindiği yük asansörü üst katlardan büyük bir hızla zemin kata çakıldı. Kazada 4 işçi yaralandı. İşçilerin bacaklarında kırıklar olduğu belirtilirken olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Olay yerindeki inceleme sürüyor.