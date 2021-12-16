Bakırköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Bakırköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Evrenos Caddesi ile Arslan Sokak kesişiminde, 34 LAR 66 plakalı otomobil ile 34 DHS 245 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 34 LAR 66 plakalı araç, yol kenarına savruldu.
Kazada, savrulan otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu koltuğunda bulunan diğer kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.