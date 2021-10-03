Bakırköy'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy'de fuar alanında bulunan bir stanttan dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, fuar alanını temizlemekle görevli M.A.'nın (26) temizlik yaptığı esnada bilgisayarın bulunduğu odaya girerek bilgisayarı aldığını, tişörtünün altına saklayıp odadan çıktığını ve bilgisayarla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

1 Ekim'de Beyoğlu'nda bilgisayarla yakalanarak gözaltına alınan Şüpheli M.A.'nın benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.A'ya sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.