Bakırköy'de hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakırköy'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Bakırköy'de, hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy'de fuar alanında bulunan bir stanttan dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, fuar alanını temizlemekle görevli M.A.'nın (26) temizlik yaptığı esnada bilgisayarın bulunduğu odaya girerek bilgisayarı aldığını, tişörtünün altına saklayıp odadan çıktığını ve bilgisayarla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

1 Ekim'de Beyoğlu'nda bilgisayarla yakalanarak gözaltına alınan Şüpheli M.A.'nın benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.A'ya sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakırköy'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bakırköy'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bakırköy'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bakırköy'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

 Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor

Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Esra Erol Kubilay Aka Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Balotelli Salih Uçan Umut Meraş Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakırköy'de hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:36:34. #1.12#