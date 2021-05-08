Bakırköy'de halk ekmek büfesini yaktığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Bakırköy'de halk ekmek büfesini yaktığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de halk ekmek büfesini yaktığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Bakırköy'deki halk ekmek büfesini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Bakırköy'deki halk ekmek büfesini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'ndeki halk ekmek büfesinin yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili şüpheli Ali Y., Bağcılar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüphelinin, savcılıkça ifadesi alındı.

Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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