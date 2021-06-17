BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİYE 29 YIL HAPİS İSTEMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİYE 29 YIL HAPİS İSTEMİ

BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİYE 29 YIL HAPİS İSTEMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Halk Ekmek büfesini yaktığı iddia edilen şüpheli Ali Yıldız'ın "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması", "Gece vakti hırsızlık", "Kamu malına zarar verme" ve "İş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarından29 yıla kadar...

BAKIRKÖY'de geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Halk Ekmek büfesini yaktığı iddia edilen şüpheli Ali Yıldız'ın "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması", "Gece vakti hırsızlık", "Kamu malına zarar verme" ve "İş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarından

29 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

İddianamede İstanbul Halk Ekmek Kurumu'na ait olan ve müşteki Mithat Ali Yanbeyi tarafından işletilen Bakırköy'de bulunan ekmek büfesinde 7 Mayıs'da meydana gelen yangın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.  Müşteki Yanbeyi'nin beyanında büfede bulunan montu ile bir miktar paranın olmadığını görerek şikayetçi olduğuna iddianamede yer verildi. 

ŞÜPHELİ: BÜFEYİ YAKMADIMŞüpheli Ali Yıldız'ın savunmasında koronavirüs izni sebebiyle cezaevinden çıktığını, olay anında acıktığını ve ekmek büfesine gittiğini, büfenin kapısının açık olduğunu belirtti. Yıldız'ın içeri girip ekmek ve su aldığını ayrıca üşüdüğü için montu aldığını, büfeyi kendisinin yakmadığını belirterek suçlamayı kısmen kabul ettiği kaydedildi.

4 SUÇTAN 29 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede dosyada bulunan kamera görüntülerine göre şüphelinin bir kaç sefer büfeye girdiği ve son çıkışından hemen sonra yangının başladığı anlatıldı. İddianamede, şüphelinin yangını kabul etmese de, dosyadaki kamera görüntülerine göre büfeyi yaktığı anlaşıldığından cezalandırılması istendi. İddianamede şüpheli Ali Yıldız'ın "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması", "Gece vakti hırsızlık", "Kamu malına zarar verme" ve "İş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarından toplamda 11 yıldan 29 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kendilerine 'Tebliğciler' adını veren grup, meyhanelerin önüne gidip içki içen vatandaşları uyardı
Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grup, meyhanelerin önüne gidip içki içen vatandaşları uyardı
Sağanak İstanbul'u esir aldı! Bahçesini su basan vatandaş evde mahsur kaldı
Sağanak İstanbul'u esir aldı! Bahçesini su basan vatandaş evde mahsur kaldı
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİYE 29 YIL HAPİS İSTEMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:07:29. #1.14#

title