Bakırköy'de hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye yaralandı
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Bakırköy'de hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye yaralandı

Bakırköy'de hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Büşra Çoban - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda motosikletli kurye, sağ şeritte bekleyen hafif ticari araca çarptı.

BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda motosikletli kurye, sağ şeritte bekleyen hafif ticari araca çarptı. Yaralanan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu İncirli mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LUT 62 plakalı hafif ticari araç hararet yapınca sürücü Ender Karahan dörtlü lambalarını yaktı ve aracını sağ şeride çekti. Bu sırada 34 LOL 59 plakalı motosikleti kullanan ve ismi öğrenilemeyen kurye duramayarak, araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Ender Karahan olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri ve çevredeki motosiklet sürücüleri, yaralı kuryeyi ambulansa taşıdı. Kurye, hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.  

"İNŞALLAH ARKADAŞIN BİR ŞEYİ YOKTUR" 

Sürücü Ender Karahan, "Aracım hararet yaptı. Arkamda araba olmadığı için burada durdum ve dörtlüleri yaktım. Bir saniye sürmeden bir anda arkamdan 'küt' diye bir ses geldi. Herhangi bir keyfilik yok. Polis arkadaşlar ve ambulans geldi. Allah herkesi kazalardan ve belalardan korusun. İstenmeyen bir kaza oldu, çok üzgünüm. İnşallah arkadaşın bir şeyi yoktur. Benim derdim o şu anda" dedi.

 


- İstanbul
Bakırköy'de hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye yaralandı
Bakırköy'de hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye yaralandı
Bakırköy'de hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye yaralandı
Bakırköy'de hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Büşra Çoban

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