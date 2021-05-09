Bakırköy'de görevi başındaki kadın polislere Anneler Gününde çiçek sürprizi
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Bakırköy'de görevi başındaki kadın polislere Anneler Gününde çiçek sürprizi

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de görevi başındaki kadın polislere Anneler Gününde çiçek sürprizi Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, görevdeki kadın polislere çiçek gönderdi Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, görevi başında olan kadın polislere çiçek göndererek Anneler Gününü kutladı.

Bakırköy'de görevi başındaki kadın polislere Anneler Gününde çiçek sürprizi

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, görevdeki kadın polislere çiçek gönderdi

İSTANBUL - Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, görevi başında olan kadın polislere çiçek göndererek Anneler Gününü kutladı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, ilçenin farklı bölgelerinde görevi başında olan kadın polisleri Anneler Gününde unutmadı. İlçe Emniyet Müdürü Dağdeviren, Pandeminin zorlu koşullarında vatandaşların mutluluğunu ve huzurunu sağlamak için her daim sahada olan kadın polislere çiçek göndererek, Anneler Gününü kutladı. Dağdeviren'in kadın polislere gönderdiği çiçeği Başkomiser Feray Özberk, ilçenin farklı noktalarını gezerek görevi başındaki polislere takdim etti. Kısıtlama gününde ilçedeki bir bölgede sürücülerin izin belgelerini kontrol eden bir kadın polis, gelen çiçek karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Bakırköy sahilde yaya olarak devriye gezen iki kadın polis memuru da Başkomiser Feray Özberk'in çiçeklerle gelerek Anneler Gününü kutlaması karşısında, mutluluklarını ifade ederek Emniyet Müdürüne teşekkür etti.

Bakırköy'de görevi başındaki kadın polislere Anneler Gününde çiçek sürprizi
Bakırköy'de görevi başındaki kadın polislere Anneler Gününde çiçek sürprizi
Bakırköy'de görevi başındaki kadın polislere Anneler Gününde çiçek sürprizi
Bakırköy'de görevi başındaki kadın polislere Anneler Gününde çiçek sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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