BAKIRKÖY'DE FATURASIZ 714 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Ali Çağlar TINBEK/Bakırköy'de, şüphe üzerine durdurulan H.Ş.'nin sırt çantasından faturasız 714 cep telefonu çıktı.
Ali Çağlar TINBEK/Bakırköy'de, şüphe üzerine durdurulan H.Ş.'nin sırt çantasından faturasız 714 cep telefonu çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyeden serbest bırakılırken, ele geçirilen cep telefonları polis merkezinde sergilendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bakırköy İncirli Kavşağı üzerinde yürüyen H.Ş. isimli kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada faturasız 714 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonları, polis merkezinde sergilenirken, gözaltına alınan H.Ş. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı