BAKIRKÖY'DE FABRİKADA YANGIN, ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAKIRKÖY'DE FABRİKADA YANGIN, ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

BAKIRKÖY'de metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Fabrika çalışanları yangın nedeniyle kendilerini dışarıya attı.

Bakırköy, Atatürk Havalimanı serbest bölgesinde bulunan araba parçaları üretimi yapan fabrikada saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki işçiler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

"FIRININ ÜST TARAFINDAN ÇIKTI'

Fabrika çalışanı Yasin Bağdatlı, "Yangın, fırının üst tarafında çıktı. Isıdan kaynaklı yangın olduğunu düşünüyorum. Burası araba parçaları üretiyor. Yangın çıktıktan sonra herkesi tahliye ettik. Yaralanma veya dumandan etkilenme yok. Burası 300 kişilik çalışanı olan bir fabrika." dedi.

BAKIRKÖY'DE FABRİKADA YANGIN, ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI
BAKIRKÖY'DE FABRİKADA YANGIN, ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI
BAKIRKÖY'DE FABRİKADA YANGIN, ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI
BAKIRKÖY'DE FABRİKADA YANGIN, ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI
BAKIRKÖY'DE FABRİKADA YANGIN, ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI
BAKIRKÖY'DE FABRİKADA YANGIN, ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Metin Çekmez Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Tekke Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAKIRKÖY'DE FABRİKADA YANGIN, ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.09.2021 13:16:45. #1.13#

title