Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

15.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:42

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Evdeki cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenilirken Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı belirtildi.



Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, evde yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenildi. Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı öğrenildi.



İncelemelerin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bakırköy Kaymakamlığı ise ekiplerin ölçümleri sonucu olay yerindeki kokunun siyanürden kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA