Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu
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Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu.

15.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:42
Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Evdeki cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenilirken Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı belirtildi.


Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Sokak'ta bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, evde yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenildi. Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı öğrenildi.


İncelemelerin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bakırköy Kaymakamlığı ise ekiplerin ölçümleri sonucu olay yerindeki kokunun siyanürden kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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