Bakırköy'de evde çıkan yangın söndürüldü
Bakırköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, evde yaşayan 10 kedi öldü.
Bakırköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, evde yaşayan 10 kedi öldü.
Yeşilyurt Mahallesi Pelin Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sardı. Apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dördüncü kata da sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evde yaşayan 10 kedi öldü.