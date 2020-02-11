Bakırköy'de evde çıkan yangın söndürüldü
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Bakırköy'de evde çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, evde yaşayan 10 kedi öldü.

11.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:32
Bakırköy'de evde çıkan yangın söndürüldü

'de bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, evde yaşayan 10 kedi öldü.

Yeşilyurt Mahallesi Pelin Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sardı. Apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dördüncü kata da sıçrayan yangını söndürdü.

Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evde yaşayan 10 kedi öldü.

Kaynak: AA
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