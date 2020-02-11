Bakırköy'de evde çıkan yangın söndürüldü
Bakırköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
11.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:40
Bakırköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilyurt Mahallesi Pelin Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sardı. Apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kimsenin olmadığı öğrenilen evde çıkan yangını söndürdü.
Kaynak: AA