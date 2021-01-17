Bakırköy'de eşinin yüzünü falçatayla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Bakırköy'de eşinin yüzünü falçatayla yaralayan şüpheli tutuklandı

17.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:11
Bakırköy'de eşinin yüzünü falçatayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzünü falçatayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bakırköy'de boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzünü falçatayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta saat 12.50 sıralarında bir alışveriş merkezinde Ukrayna uyruklu Anna B'nin boşanma aşamasındaki eşi Mesut Ö. tarafından yüzünden falçatayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Mesut Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Mesut Ö. polise verdiği ifadesinde, Anna B. ile boşanma aşamasında olduğunu, 5 aydır kendisini görmediğini, sosyal medya üzerinden takip ettiği baldızının bir alışveriş merkezinde olduklarını bildiren paylaşım yapması üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Mesut Ö, eşinin yanındaki bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, bunun üzerine kendisine hakim olamayıp yanındaki falçatayla olayı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Şüphelinin emniyette intihara teşebbüs ve tehdit suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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