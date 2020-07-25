Bakırköy'de eşini darp eden şüpheli Beylikdüzü'nde yakalandı Ali ABLAY / BAKIRKÖY'de eski eşi Rüya K.'yı darp eden şüpheli Tarık K. Beylikdüzü'nde terk edilmiş villada yakalandı.

Ali ABLAY/ BAKIRKÖY'de eski eşi Rüya K.'yı darp eden şüpheli Tarık K. Beylikdüzü'nde terk edilmiş villada yakalandı. Villada yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.

Bakırköy'de 20 Temmuz tarihinde Rüya K. isimli kadın eski eşi Tarık K. tarafından darp edildi. Rüya K. can güvenliğinin olmadığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri şüpheli Tarık K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Beylikdüzü Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığını tespit etti. Tarık K. dün yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.

Kaynak: DHA