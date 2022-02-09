Bakırköy'de elektrik akımına kapılarak ölen köpek, olayın yaşandığı yerde anıldı - Haberler
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Bakırköy'de elektrik akımına kapılarak ölen köpek, olayın yaşandığı yerde anıldı

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Yeşilmen - Güncel
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Bakırköy'de elektrik akımına kapılarak ölen köpek, olayın yaşandığı yerde anıldı

BAKIRKÖY'de otobüs durağının önünden geçen Marshall isimli köpek, elektrik akımına kapılarak ölmüştü.

BAKIRKÖY'de otobüs durağının önünden geçen Marshall isimli köpek, elektrik akımına kapılarak ölmüştü. Köpeğin sahibi Pouyan Joharıyan ve arkadaşları olay yerine gelerek Marshall'ı andı.

Olay, geçen hafta Çarşamba akşamı Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi'nde meydana geldi. Pouyan Joharıyan bir internet uygulaması üzerinden köpeği Marshall'ı gezdirmesi için Eren Kızılaslan'la anlaştı.  Eren Kızılaslan, köpekle caddede yürümeye başladı. Harmanlar otobüs durağına geldiklerinde köpek, elektrik akımına kapıldı. Köpek bir süre can çekiştikten sonra hayatını kaybetti.

"AİLEMİZDEN BİRİ GİTTİ"

Yaşanan üzücü olayın ardından Pouyan Joharıyan ve arkadaşları olay yerine gelerek Marshall'ı andı. Yere karanfil bırakıp mumlar yaktıktan sonra "Marshall bir tanem. Sen her an bizimlesin" yazılı pankart astılar. Daha sonra üzüntüsünü dile getiren Pouyan Joharıyan'ın ablası Mona Joharıyan, "Marshall ailemizden biriydi. Çok üzücü bir olaydı. Elektriğin burada yerde olması çok garip bir olay. Bu olay belki de çocuklarında başına gelebilirdi. 10 gün önce de   Şişli'de bir köpek elektrik akımında dolayı hayatını kaybetmişti. Bu kısa sürede ikinci defa bu olayın yaşandı. Burada insanların ihmalinden dolayı bu olaylar yaşandı ve biz Marshall'ı kaybettik. Ailemizden bir kişi gitti" dedi.


Bakırköy'de elektrik akımına kapılarak ölen köpek, olayın yaşandığı yerde anıldı

Bakırköy'de elektrik akımına kapılarak ölen köpek, olayın yaşandığı yerde anıldı

Bakırköy'de elektrik akımına kapılarak ölen köpek, olayın yaşandığı yerde anıldı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen - Güncel

Köpek, Güncel, Haberler

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