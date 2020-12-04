Son Dakika | Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Son Dakika | Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti

04.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:41

Son dakika 3. sayfa haberi: Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bakırköy Meydan'da drone ile denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti

İSTANBUL - Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bakırköy Meydan'da drone ile denetim gerçekleştirdi. Polisler açık alanda sigara içen 2 kişiye para cezası uyguladı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs vakalarının artmasıyla denetimleri sıkılaştırdı. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda ekipler vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı. Havadan drone yardımıyla vatandaşlar birer birer takip edildi. Ekipler drone ile 2 kişinin açık alanda sigara içtiğini tespit etti. Sigara içen 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Bakırköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen noktalarda denetimler sürdürülecek.

Son Dakika | Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti
Son Dakika | Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti
Son Dakika | Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti
Son Dakika | Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı
Son dakika: Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı
Balıkesir'de polis 88 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis 88 aranan şahsı yakaladı
Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı
Polis, aranan hırsızı park ettiği aracından bulup girdiği evde suç üstü yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 20:45:42. #1.14#
title