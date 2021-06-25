Bakırköy'de drone destekli trafik denetimi
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Bakırköy'de drone destekli trafik denetimi

Bakırköy'de drone destekli trafik denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY Sahil Yolu'nda drone destekli trafik denetimi yapıldı.

BAKIRKÖY Sahil Yolu'nda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğle saatlerinde, Bakırköy Sahil Yolu, Atatürk Havalimanı istikametinde drone destekli denetim gerçekleştirildi. Ekipler kontrollerde, sürücülerin yaptığı trafik ihlallerini havadan kayıt altına aldı. Denetimde, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonu kullanılan sürücüler drone ile tespit edilerek ceza kesildi. Denetim kapsamında, cep telefonu kullanan sürücülere 314 lira, emniyet kemeri takmayan sürücülere ise 144 lira para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek ceza kesilen Ali Kasap, "Ne diyebilirim. Takmadık kemeri, yedik cezayı. Bundan sonra takmak lazım. Drone ile çektiğini gördüm. O saatten sonra taksam da fark etmezdi" dedi.


- İstanbul
Bakırköy'de drone destekli trafik denetimi
Bakırköy'de drone destekli trafik denetimi
Bakırköy'de drone destekli trafik denetimi
Bakırköy'de drone destekli trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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