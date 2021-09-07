Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi
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Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde drone destekli korona virüs denetiminde bulunarak, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşları tek tek uyardı.

Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi

İSTANBUL - Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde drone destekli korona virüs denetiminde bulunarak, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşları tek tek uyardı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisleri, artan korona virüs vakalarına karşı ilçe genelinde ve sahillerde drone destekli denetimlerde bulundu. Sahilde bulanan vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı. Polis ekipleri vatandaşlara korona virüse karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktardı.

Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi
Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi
Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi
Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi - Haberler
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