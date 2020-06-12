Bakırköy'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bakırköy'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
12.06.2020 01:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 02:32
Bakırköy'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Topkapı istikameti yan yolda ilerleyen Turgay K'nin kullandığı plakası öğrenilemen otomobil, kaldırımdaki demir korkuluklara çarpıp raylı sistem yoluna devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Turgay K. araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Turgay K'yi sıkıştığı yerden kurtardı.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgay K, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA