Bakırköy'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Bakırköy'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
02.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:02
Bakırköy'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Taşhan Caddesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında R.S'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon, çalışma sahasındaki çukura düşerek devrildi.
Kazada hafif yaralandığı belirtilen sürücü R.S'yi çalışma arkadaşları hastaneye götürdü.
Öte yandan hafriyat kamyonunun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA