BAKIRKÖY'DE DENİZDE CESET BULUNDU
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BAKIRKÖY'DE DENİZDE CESET BULUNDU

BAKIRKÖY Sahili'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.

BAKIRKÖY'DE DENİZDE CESET BULUNDU
02.08.2020 08:46 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:50
BAKIRKÖY Sahili'nde bir erkeğe ait ceset bulundu. 

Bakırköy Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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