Bakırköy'de dehşet saçan sürücüye tahliye (1)

06.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:14

BAKIRKÖY'de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi

Kaynak: DHA