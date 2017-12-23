Bakırköy'de Çocukların Dilekleri Gerçekleşti

Etkinlikte bir konuşma yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu yeni yıl öncesi yüzlerce çocuğun dileklerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:" Çocuklarımızın yeni yıl öncesi gerçekleşmesini istedikleri dilekleri arasında; bisiklet, bilgisayar, oyuncak ev, uzaktan kumandalı akülü araba, mont, bot, spor ayakkabısı, eşofman takımı, top, paten, nevresim takımı, battaniye ve çeşitli oyuncaklar bulunuyordu.

Çocuklarımızın bu dileklerini "Dilek Ağacı" ile yeni yıl öncesi başta Türk Anneler Derneği Bakırköy Şubesi ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bakırköy Şubesi yöneticileri, Capacity AVM ile alicenap, cömert ve hayırsever Bakırköylülerin katkılarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müdürlüğümüz personeli ve muhtarlıklar tarafından evlerine gidilerek talepleri alınan çocuklarımızın dileklerinin gerçekleşmesiyle bu gülen yüzlerini görmek bizi de çok memnun ediyor."

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ayrıca Türkiye'nin neresinde olursa olsun tüm çocuklara da "7 Bölge 7.000 Çocuk Kampanyası" ile de destek verdiklerini ifade etti.