BAKIRKÖY'DE CEVİZ TOPLAMAK İÇİN AĞACA ÇIKAN ADAM DEREYE DÜŞTÜ
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BAKIRKÖY'DE CEVİZ TOPLAMAK İÇİN AĞACA ÇIKAN ADAM DEREYE DÜŞTÜ

Bakırköy'de dere kenarındaki ağaca çıkan bir kişi ceviz toplamak isterken dereye düşerek ayağını kırdı.

BAKIRKÖY'DE CEVİZ TOPLAMAK İÇİN AĞACA ÇIKAN ADAM DEREYE DÜŞTÜ
31.08.2020 18:48 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:52
Bakırköy'de dere kenarındaki ağaca çıkan bir kişi ceviz toplamak isterken dereye düşerek ayağını kırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı. 

Olay, saat 17.30 sıralarında Ataköy Çavuşbaşı Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarının yanında bulunan ağaçtan ceviz toplamak isteyen Zeynel Abidin Beyoğlu (60) dengesini kaybederek dereye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dereye inen itfaiye ekipleri, yaralıyı kurtardı. Ayağının kırıldığı öğrenilen Zeynel Abidin Beyoğlu, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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