BAKIRKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ SAVRULARAK YAYAYA ÇARPTI

BAKIRKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ SAVRULARAK YAYAYA ÇARPTIErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) Bakırköy'de, çarpışan iki otomobilden biri savrularak, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

BAKIRKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ SAVRULARAK YAYAYA ÇARPTI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Bakırköy'de, çarpışan iki otomobilden biri savrularak, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde geçen cumartesi günü iki otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiden birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya düşerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Yaşanan kaza ise çevredeki sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı