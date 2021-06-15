Bakırköy'de bir kafede şüpheli şahıs ile polis arasında arbede yaşandı
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Bakırköy'de bir kafede şüpheli şahıs ile polis arasında arbede yaşandı

Bakırköy'de bir kafede şüpheli şahıs ile polis arasında arbede yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de bir kafede uyuşturucudan aranması olan şahıs, kendisine kimlik soran polise direndi.

Bakırköy'de bir kafede uyuşturucudan aranması olan şahıs, kendisine kimlik soran polise direndi. Çıkan arbedede polis memuru bacağından, şüpheli şahıs ise karnından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Yeşilköy'de bulunan bir kafede yaşandı. Polis ekipleri uyuşturucudan aranması olan İlbey Y. isimli şahsın bir kafede olduğunu belirledi. Kafeye giren polis, şüpheli şahsın kimliğini istedi. Kimliğini vermek istemeyen şahıs, polise direndi. Yaşanan arbedede şahıs polisin silahını almaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar polis memurunun bacağına, şüpheli şahsın ise karnına isabet etti.

Olay yerine takviye polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru ve şüpheli şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yapılan ilk incelemede şüpheli İlbey Y.'nin (17) uyuşturucu suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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