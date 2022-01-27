Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak...
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Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde "şüpheli" sıfatıyla aranan 5 failden 2'sinin yakalandığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde "şüpheli" sıfatıyla aranan 5 failden 2'sinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa