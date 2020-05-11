Bakırköy'de berberler, kuaförler kepenk açtı
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Bakırköy'de berberler, kuaförler kepenk açtı

Bakırköy'de berberler, kuaförler kepenk açtı
11.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:53

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları bugün itibariyle ilk müşterilerine hizmet vermey başladı.

Koronavirüs nedeniyle  kapalı olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları bugün itibariyle ilk müşterilerine hizmet vermey başladı. Sabah saatlerinde dükkanlarını açan işletme sahipleri gerekli hijyen çalışmalarının ardından maske ve koruyucu eldiven takarak müşterilerini ağırladı.

Bakırköy'de erkek kuaförü salonu işleten Hasan Köşeli ateş ölçümü yaptıktan sonra müşterilerine hizmet veriyor. Köşeli, "Bu süreçte daha dikkatli olmalıyız. Bunun için hijyene çok önem veriyoruz. Müşterimize maske ve eldiveni ücretsiz veriyoruz. Saatte bir müşteri alıyoruz ve sonra 20 dakika havalandırma işlemi yapıyoruz. Bugün 12 müşteriye hizmet vereceğiz" dedi.

Müşterilerden Kerem Mısırlı ise, "İki ay sonra bu kadar heyecanlanacağımızı düşünmezdim. Devletimizin aldığı tedbirlere bütün kuaförler uyuyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Devamlı geldiğim bir kuaför: Tek kullanımlık havlu kullanıyorlar hijyene ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Bu bizim için çok önemli."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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