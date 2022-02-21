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Bakırköy'de bankayı soyan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakırköy'de bankayı soyan şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de bir bankaya girerek 25 bin TL çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de bir bankaya girerek 25 bin TL çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Şubat günü akşam saatlerinde Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki bir bankada meydana gelmişti. Mustafa U. isimli silahlı şahıs, bankanın sakin olduğu bir anda içeriye girerek güvenlik görevlisini rehin alıp kasadaki paraları istemişti. Kasada bulunan 25 bin TL'yi alan şüpheli güvenlik görevlisini bırakarak kaçıp kayıplara karışmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu şüpheli Mustafa U.'nun evine operasyon düzenlenmişti. Polisler evde yaptıkları aramada güvenlik görevlisine ait silah, bir adet boncuk tabanca ve bankadan alındığı değerlendirilen 14 bin 500 lira ele geçirmişti. Avcılar'da yakalanan Mustafa U. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Mustafa U. 'silahla yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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