Bakırköy'de bankayı soyan şahıs yakalandı...Şahsın paraları aldıktan sonra bankadan çıkışı kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de dün akşam saatlerinde bankaya girerek 21 bin 550 lira gasp eden şüpheli yakalandı. Şahsın bankadan çıkış anı ise kameralar tarafından kaydedildi.

Dün, akşam saatlerinde Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir şahıs elinde tabanca ile bankaya girmişti. Gri kapüşonlu şahıs silahını doğrultarak banka görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra vezneye yöneldi. Edinilen bilgiye göre daha sonra silah zoruyla 21 bin 550 lirayı gasp eden şüpheli elinde çanta ile olay yerinden hızlıca uzaklaşmıştı.

Adrese baskın düzenlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheli Mustafa U.'nun adresine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Mustafa U. evde tespit edilemedi. Yapılan ev aramalarında ise, gasp sonucu elde ettiği düşünülen 14 bin 550 lira ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Avcılar'da yakalandı

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Avcılar'da bir adreste tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda Mustafa U. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında ise 3 bin 900 lira para ele geçirildi. Öte yandan şüphelinin bankadan çıkış anı kameralar tarafından kaydedildi.