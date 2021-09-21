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Bakırköy'de atlı polislerden drone destekli denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakırköy'de atlı polislerden drone destekli denetim

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri ve çevik kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler Yeşilköy Sahili'nde denetim gerçekleştirdi.

BAKIRKÖY (İHA) - Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri ve çevik kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler Yeşilköy Sahili'nde denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Yeşilköy Sahili'nde denetim gerçekleştirdi. Atlı polisleri ve çevik kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler sahili dolaşarak vatandaşlara hijyen, mesafe konusunda uyarıda bulundu. Denetim drone ile havadan da takip edildi. - İSTANBUL

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