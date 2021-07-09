Son dakika haberleri... Bakırköy'de atlı polisler ve Yunus ekiplerinden korona virüs denetimi
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Son dakika haberleri... Bakırköy'de atlı polisler ve Yunus ekiplerinden korona virüs denetimi

Son dakika haberleri... Bakırköy'de atlı polisler ve Yunus ekiplerinden korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri ve atlı polis ekipleri Bakırköy sahilde korona virüs denetimi yaparak, maske takmayan vatandaşları uyardı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri ve atlı polis ekipleri Bakırköy sahilde korona virüs denetimi yaparak, maske takmayan vatandaşları uyardı.

Bakırköy'de korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri ve atlı polis ekipleri Bakırköy sahilde korona virüs denetimi yaptı. Sahilde maskesiz oturan vatandaşlar, polis ekipleri tarafında maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları hususunda uyarıldı. Denetimlerde atlı polise ekipleri ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisi ekiplerinin yanı sıra drone'lar da kullanıldı.

(Volkan Kayalar - İsmet Aktaş/İHA)

Son dakika haberleri... Bakırköy'de atlı polisler ve Yunus ekiplerinden korona virüs denetimi
Son dakika haberleri... Bakırköy'de atlı polisler ve Yunus ekiplerinden korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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