Bakırköy'de asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli yakalandı

Bakırköy'deki asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakırköy'deki asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, 26 Mayıs'ta ilçede asayiş ve pandemi denetimleri yaptı.

Toplam 8 ayrı noktada, 45 ekip ve 25 motor ile birlikte başlatılan uygulamalarda toplam 20 bin 112 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, farklı suçlardan arandığı ve firari olduğu tespit edilen 60 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Bakırköy'de 1621 araç denetlemesinde muayenesi ve sigortası olmayan 1 araç trafikten men edildi.

İlçede bulunan 16 metruk bina ve 90 çocuk parkındaki kontrollerde ise uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan