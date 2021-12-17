BAKIRKÖY'DE ARIZALANAN METROBÜS UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU - Haberler
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BAKIRKÖY'DE ARIZALANAN METROBÜS UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de, İncirli durağında arızalanan metrobüs, uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BAKIRKÖY'de, İncirli durağında arızalanan metrobüs, uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde İncirli Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Beylikdüzü- Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenden arıza taptı. İçerdeki yolcular inip, başka bir metrobüsle yoluna devam etti. Bozulan metrobüs nedeniyle, durakta uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluk, metrobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından sona erdi.

BAKIRKÖY'DE ARIZALANAN METROBÜS UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

BAKIRKÖY'DE ARIZALANAN METROBÜS UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

BAKIRKÖY'DE ARIZALANAN METROBÜS UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

BAKIRKÖY'DE ARIZALANAN METROBÜS UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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