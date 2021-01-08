Bakırköy'de aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kişiye ev hapsi
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Bakırköy'de aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kişiye ev hapsi

08.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:04
Bakırköy'de aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kişiye ev hapsi

Bakırköy'de aracını park ederken çarptığı 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan N.Ç. hakkında, ev hapsi kararı verildi.

Bakırköy'de aracını park ederken çarptığı 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan N.Ç. hakkında, ev hapsi kararı verildi.

İş insanı N.Ç. (50), Bakırköy'de 6 Ocak'ta akşam saatlerinde bir sitenin kapalı otoparkına aracını park ederken, görmediği komşusunun oğlu 10 yaşındaki E.E'ye çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.Ç, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

N.Ç. ifadesinde, E.E'nin, her gün gördüğü ve şakalaştığı bir çocuk olduğunu belirterek, aracını park ederken çocuğu görmediğini ve olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen N.Ç. hakkında, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanılmasına karar verildi.

Otoparktaki olayın ardından E.E'nin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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