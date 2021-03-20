Son dakika haberi | Seyir halindeki araç alev alev yandı
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Son dakika haberi | Seyir halindeki araç alev alev yandı

20.03.2021 23:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:39

Bir son dakika haberine göre Seyir halindeki araç alev alev yandı Bakırköy'de seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - Bakırköy'de seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan otomobil cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bakırköy Florya E-5 yan yol üzeri Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği otomobil yangını olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberi | Seyir halindeki araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Seyir halindeki araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Seyir halindeki araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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