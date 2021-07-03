Bakırköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bakırköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Bakırköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataköy Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede alana yayılırken vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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