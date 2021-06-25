Bakırköy'de ağaç devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
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Bakırköy'de ağaç devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

Bakırköy'de ağaç devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Bakırköy'de ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bakırköy'de ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'ndeki bir ağaç yola doğru devrildi.

O sırada yoldan geçmekte olan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu hafif bir şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekipleri tarafından devrilen ağacın kaldırılması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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