Bakırköy'de ağaç devrildi; dalın çarptığı kadın yaralandı
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Bakırköy'de ağaç devrildi; dalın çarptığı kadın yaralandı

Bakırköy'de ağaç devrildi; dalın çarptığı kadın yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakırköy'de, ağaç kaldırıma ve yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Bakırköy'de, ağaç kaldırıma ve yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Bu sırada kaldırımda eşiyle yürüyen Zekiye Çağıltı dalların başına düşmesi nedeniyle yaralandı.

Bakırköy İncirli Yolu Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında, ağaç rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Bu sırada kaldırımda eşi Ahmet Çağıltı ile yürüyen Zekiye Çağıltı dalların başına düşmesi nedeniyle yaralandı. Çevredekiler kadının yanına koştu. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve itfaiye çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zekiye Çağıltı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çağıltı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri ağacı, motorlu testereyle keserek kaldırdı. Özel bir okulun bulunduğu sokakta meydana gelen olayda, öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

Ağacın devrildiği sokakta esnaf olan Eren Özbayır, "Teyzenin durumu iyiydi. Bilinci açıktı. Herhangi bir rahatsızlığı görülmüyordu. Aracın üstüne de devrilmiş. Araçta hasar oluşmuş." dedi.

 


- İstanbul
Bakırköy'de ağaç devrildi; dalın çarptığı kadın yaralandı
Bakırköy'de ağaç devrildi; dalın çarptığı kadın yaralandı
Bakırköy'de ağaç devrildi; dalın çarptığı kadın yaralandı
Bakırköy'de ağaç devrildi; dalın çarptığı kadın yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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