Son dakika haberi... Bakırköy'de 6. kattaki Hint keneviri serasına operasyon: 1 gözaltı
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Son dakika haberi... Bakırköy'de 6. kattaki Hint keneviri serasına operasyon: 1 gözaltı

09.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:17

Gelen son dakika haberlerine göre Bakırköy'de bir binanın 6. katında kuruluna Hint keneviri serasına polis ekipleri operasyon düzenledi.

Bakırköy'de bir binanın 6. katında kuruluna Hint keneviri serasına polis ekipleri operasyon düzenledi. Çok sayıda kenevirin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine, Bakırköy Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenledi. Daireye giren polis ekipleri dubleks dairenin hem alt hem de üst katında uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı. Dairenin içinde saksılara ekili vaziyette bulunan çok miktarda kenevirin yetişmesi için ışık ve havalandırma sistemi kurulduğu görüldü. Dairenin alt katındaki serada bulunan Hint kenevirlerinin kullanıma hazır hale getirilerek satıldığı tespit edildi. Üst kattaki serada ele geçirilen çok miktarda kenevirin imha edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Bakırköy'de 6. kattaki Hint keneviri serasına operasyon: 1 gözaltı
Son dakika haberi... Bakırköy'de 6. kattaki Hint keneviri serasına operasyon: 1 gözaltı
Son dakika haberi... Bakırköy'de 6. kattaki Hint keneviri serasına operasyon: 1 gözaltı
Son dakika haberi... Bakırköy'de 6. kattaki Hint keneviri serasına operasyon: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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