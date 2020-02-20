BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI
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BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI

BAKIRKÖY'de boşaltılan, 8 aydır yıkılmayı bekleyen riskli 52 yıllık binanın yıkımına başlandı.

20.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:34
BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI
BAKIRKÖY'de boşaltılan, 8 aydır yıkılmayı bekleyen riskli 52 yıllık binanın yıkımına başlandı.

'de yıkılmayı bekleyen bir binanın aniden çökmesinin ardından gözler aynı şekilde boşaltılan diğer binalara çevrilmişti. Ebuzziya Caddesi'nde boşaltılan 52 yıllık Derya apartmanı da 8 aydır yıkılmayı bekliyordu. 3 bloktan oluşan 38 dairelik apartmanın kolonlarında gözle görülür hasarlar bulunuyor, çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise  binanın  çökmesinden endişeliydi.  Sabah saatlerinde başlayan yıkım kontrollü olarak sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------Yıkım çalışmalarından detaylar-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)-Genel ve detay-Binanın yıkım başlamadan önce çekilen görüntüleri

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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