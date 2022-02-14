Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de iki grup arasında çıkan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.

Bakırköy'de iki grup arasında çıkan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.

Gece saatlerinde Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde yaşanan iki grup arasındaki çıkan çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Yaşanan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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