Bakırköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bakırköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Bakırköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSMANİYE (AA) - Bakırköy'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye Mahallesi Aralıkbaşı Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, dairede birlikte kalan 2 arkadaş dumandan etkilendi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Osmaniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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