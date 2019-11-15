Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu
Bakırköy'de biri çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu.
15.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:00
Bakırköy'de biri çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler biri çocuk, üç kişinin cansız bedenine rastladı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu