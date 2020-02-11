Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı
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Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katında alev alev yandı.

11.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:00
Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ 'de 3 katlı binanın ikinci katında alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

, Pelin Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanın 3. katına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.


Kaynak: DHA
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