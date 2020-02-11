BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI
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BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katında alev alev yandı.

11.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:57
BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ 'de 3 katlı binanın ikinci katında alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

, Yeşilyurt Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Apartmanın 3. katına da sıçrayan alevler, ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

-Alev alev yanan daireden görüntü-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü-Çevredekiler

-Genel ve Detaylar


Kaynak: DHA
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