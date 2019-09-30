Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından deprem açıklaması

30.09.2019 18:13

İSTANBUL (İHA) – Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nda koğuşların havalandırma kapılarının açılmadığı ve acil deprem planı olmadığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.



Geçtiğimiz günlerde meydana gelen merkez üssü Silivri olan 5.8'lik depremin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuşların havalandırmalarına açılan kapıların açılmadığı ve acil eylem planı olmadığı iddialarına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında 26 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00 sıralarında İstanbul ilinde yaşanan deprem anında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuşların havalandırmalarına açılan kapılarının açılması gerekirken açılmadığının ve acil eylem planının da olmadığı iddiaları ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur" denildi.



Açıklamada bu kapsamda, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz tarafından daha önce hazırlanan ve 30 Nisan 2019 tarihinde güncellenen acil durum eylem ve tahliye planın bulunduğu bu plan kapsamında deprem, yangın, sel ve benzeri durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirler, yapılacak iş ve işlemlerin düzenlendiği ve bu plan çerçevesinde yılda en az iki kez tüm ceza infaz kurumlarında tatbikatların da yapıldığı; söz konusu depremin saat 14.00 sıralarında gerçekleştiği, gündüz vakti olması nedeniyle oda havalandırma bahçe kapılarının zaten açık olduğu, bu kapıların geceleri ise güvenlik ve mevzuat gereği açık bırakılamayacağı, ancak deprem ve benzeri bir durumun tekrar söz konusu olması halinde acil eylem planı kapsamında derhal gerekli önlemlerin alınacağı, anılan kurumda hüküm özlü olarak bulunan Ahmet Altan'a "Bakan beyin talimatı olmadan kapılar açılamaz " denildiği iddiası ile"kurumun acil eylem planının olmadığı" iddiasının asılsız olduğu, ayrıca deprem sonrasında yapılan kontrollerde kurum binasında herhangi bir hasarın meydana gelmediğinin tespit edildiği aktarıldı.



Açıklamada, deprem için daha önce hazırlanmış acil durum eylem planının olduğu, hazırlanan planın güvenlik nedeniyle hükümlü, tutuklular ile paylaşılmadığı, acil bir durum olması halinde bütün personellerin görevlendirilmelerinin yapıldığı, hazırlanan acil durum eylem ve tahliye planına göre hareket edileceği de duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA